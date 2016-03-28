За нарушениями частных перевозчиков будут следить в режиме онлайн

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Нарушения в автобусах частных перевозчиков будут отслеживать в режиме реального времени. Это поможет решить спорные ситуации в салоне за менее чем пять минут, передает mos.ru.

"Камеры в салоне маршрутки работают постоянно, а у Центра организации дорожного движения есть удаленный доступ к любой из них в режиме реального времени. Фактически ЦОДД подключается к регистратору, который автоматически архивирует все записи с камер машины", – рассказал гендиректор компании-перевозчика "Автокарз" Василий Фоминых.

По его словам, всего таких камер в салоне будет четыре. "Это камеры переднего вида, заднего вида, а также устройство в салоне с пассажирами. В любой момент можно подключиться к камерам любого борта", – добавил Фоминых

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что к сентябрю на 211 маршрутах столицы начнут работать коммерческие перевозчики, заключившие с городом контракты сроком на пять лет. По его словам, за это время город заплатит им 52 миллиарда рублей.

Частные перевозчики на маршрутах наземного транспорта

Напомним, 24 декабря в Москве начался процесс интеграции владельцев маршруток в единую систему общественного транспорта. Сергей Собянин вручил частным перевозчикам сертификаты соответствия требованиям новой модели управления наземным городским пассажирским транспортом.

Теперь частные перевозчики будут обслуживать составленные городом маршруты наземного транспорта. За несоблюдение условий госконтракта частников ожидают штрафы, а за тяжелые ДТП по вине водителя – расторжение договора.

При этом водителям маршруток запретят развлекать пассажиров шансоном и радиохитами. В этом году в таких транспортных средствах введут режим эфирной тишины.