Новые низкопольные трамваи появятся в Москве в марте 2014 года

Фото: Мосгортранс

Первые четыре образца новых трехсекционных низкопольных трамваев польского производства прибудут в Москву в марте 2014 года, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Планируется, что уже в июне, после прохождения испытаний, трамваи запустят на московские маршруты.

Подвижной состав, который вскоре появится на столичных улицах, произведен из комплектующих европейского и российского производства. Трамваи будут низкопольными с современными системами кондиционирования и отопления. Кроме того, в салоне будет установлен видеоконтроль.

Новые трамваи будут производить минимальный уровень шума и вибраций при движении. Срок службы трамваев составит 30 лет.

"Московские власти делают все, чтобы новый подвижной состав, поступающий в город, полностью удовлетворял потребностям столичных жителей. Уверен, что производители подвижного состава приложили все усилия для того, чтобы столичные пассажиры могли по достоинству оценить преимущества современного трамвая", - сообщил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

В случае успешного прохождения испытаний первых четырех вагонов, дальнейшее производство трамваев будет локализовано на территории России.

Напомним, что всего в 2014 году ГУП "Мосгортранс" закупит 70 низкопольных трамваев.