Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля 2015, 20:40

Транспорт

Платформу ж/д станции "Фили" закроют на реконструкцию

С 28 июля платформу №1 ж/д станции "Фили" закроют на реконструкцию

Платформа железнодорожной станции Фили Белорусского направления по направлению в сторону Москвы 28 июля закроется на ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба "Центральной пригородной пассажирской компании", высадка и посадка пассажиров на данной платформе не будет производиться до 12 сентября.

Также на проезд до станции Фили не будут оформляться разовые билеты. Пассажиры смогут воспользоваться соседними остановочными пунктами – Кунцево, Тестовская или Беговая. На этих же станциях будут действовать абонементные проездные документы, ранее оформленные до станции Фили.

На станции Тестовая будут останавливаться поезда 6000-нумерации, следующие в Москву. Пассажиры смогут без дополнительной платы воспользоваться проездом до станции Фили, проехав до Тестовской и совершив там пересадку на обратный электропоезд, идущий из Москвы.

Где в Москве построят новые железнодорожные пути

Платформу Фили закроют на ремонт в связи с реализацией проекта ускоренного железнодорожного движения на участке Москва – Усово Белорусского направления.

Ссылки по теме


Накануне на Ленинградском направлении железной дороги было изменено расписание некоторых поездов на участке Москва – Тверь (станция Конаково) и обратно. Это связано с ремонтом железнодорожной инфраструктуры.

Отмечается, что некоторые электрички были отменены, у других изменилось время остановок и пути следования.

наземный транспорт Фили железная дорога платформы Белорусское направление ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика