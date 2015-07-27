Платформу ж/д станции "Фили" закроют на реконструкцию

С 28 июля платформу №1 ж/д станции "Фили" закроют на реконструкцию

Платформа железнодорожной станции Фили Белорусского направления по направлению в сторону Москвы 28 июля закроется на ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба "Центральной пригородной пассажирской компании", высадка и посадка пассажиров на данной платформе не будет производиться до 12 сентября.

Также на проезд до станции Фили не будут оформляться разовые билеты. Пассажиры смогут воспользоваться соседними остановочными пунктами – Кунцево, Тестовская или Беговая. На этих же станциях будут действовать абонементные проездные документы, ранее оформленные до станции Фили.

На станции Тестовая будут останавливаться поезда 6000-нумерации, следующие в Москву. Пассажиры смогут без дополнительной платы воспользоваться проездом до станции Фили, проехав до Тестовской и совершив там пересадку на обратный электропоезд, идущий из Москвы.

Платформу Фили закроют на ремонт в связи с реализацией проекта ускоренного железнодорожного движения на участке Москва – Усово Белорусского направления.

Накануне на Ленинградском направлении железной дороги было изменено расписание некоторых поездов на участке Москва – Тверь (станция Конаково) и обратно. Это связано с ремонтом железнодорожной инфраструктуры.

Отмечается, что некоторые электрички были отменены, у других изменилось время остановок и пути следования.