Число пригородных электричек увеличат на майские праздники

Фото: ТАСС/Елена Пальм

Накануне и вовремя майских праздников изменится расписание пригородных поездов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Так, 30 апреля и 8 мая электрички будут курсировать по расписанию пятницы. 1, 2, 3, 9, 10 мая – по расписанию субботы. Кроме того, 4 и 11 мая, пригородные поезда будут следовать по расписанию воскресенья, а 5 и 12 мая – вторника.

Также в эти дни будут назначены дополнительные поезда и увеличено количество вагонов в составах.

В частности, на 30 апреля и 8 мая на Ярославском направлении назначены дополнительные ускоренные электропоезда на участке Болшево – Москва отправлением в 14.49 и Москва – Монино, отправлением в 15.35.

Изменяется и порядок курсирования экспрессов на маршруте Москва – Александров: № 7071 отправлением из Александрова в 5:54 будет выходить в рейс 1, 2, 4, 9, 11 мая, а № 7074 отправлением из Москвы в 18.05 назначается на 1, 3, 4, 10 и 11 мая.

На Павелецком направлении 30 апреля и 8 мая продлен маршрут электропоезда отправлением из Москвы в 17.06 на участке Барыбино – Ожерелье.

На Казанском направлении на участке Рязань-2 – Москва экспресс № 7051 отправлением в 16.10 назначен на 3, 4, 10, 11 мая, а 1, 2, 9 мая он не в ходу. Из Москвы в Рязань экспресс № 7050 будет отправляться 30 апреля, 1 и 8 мая в 17.23. На участке Черусти – Вековка 30 апреля, 1, 8 и 9 мая на линии выйдет 4 электропоезда в 11-вагонном исполнении.

На Савеловском направлении на 1, 4, 11 мая на участке Москва – Дубна назначены электропоезда №№ 7032, 7033, которые в обычном расписании курсируют по субботам и воскресеньям.

Кроме того, 9 мая на Киевском направлении Московской железной дороги почти всем электропоездам назначены дополнительные остановки на остановочном пункте Москва-Сортировочная Киевская, расположенном рядом с парком Победы на Поклонной горе.

Напомним, в дни празднования 70-летия Победы проезд в электричках для ветеранов и их сопровождающих будет бесплатным.