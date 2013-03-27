К концу года оплатить проезд в транспорте можно будет через мобильный

Фото: ИТАР-ТАСС

К концу года москвичи смогут оплатить проезд на общественном транспорте через мобильный телефон.

Для этого нужно будет воспользоваться специальной SIM-картой, сообщил в ходе "Пассажирского форума" первый заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Михайлов.

"К концу года мы придем к тому, что начнем тестировать сервис и NFC (Near Field Communication - беспроводная связь малого радиуса действия), чтобы люди могли входить в транспортную систему города при помощи мобильных телефонов", – передает РИА Новости слова Михайлова.

Напомним, также пассажиры смогут расплатиться за проезд с помощью "электронного кошелька". Пластиковую карту можно будет пополнить с помощью мобильного телефона или через терминалы оплаты. Она будет действовать на всех видах транспорта.