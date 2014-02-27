Столичные автобусы сохранят свои маршруты в области после 1 марта

Фото: ИТАР-ТАСС

Все маршруты автобусов, курсирующих между Москвой и областью, будут согласованы до 1 марта без изменений. Об этом M24.ru сообщил министр транспорта Московской области Александр Зайцев. Таким образом, пассажиры могут не бояться изменений. По его словам, договоренность была достигнута на совещании между регионами. Маршруты будут согласованы по обычной процедуре.

"Мы исходили в своем решении из удобства пассажиров – для них крайне важно сохранение маршрутов, к которым они привыкли", - отметил Зайцев. По его словам, автобусы будут курсировать так же, как и раньше, со всеми остановками.

"Дальнейшее рассмотрение новой маршрутной сети будет рассматриваться уже на совместной комиссии Москвы и Московской области. В ее компетенцию будет входить открытие, закрытие и изменение маршрутов", - заявил министр.

Напомним, что в середине февраля этого года руководитель ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов сообщал о том, что предприятие может временно приостановить движение по 74 маршрутам в области. По его словам, правительство Подмосковья признавало незаконными маршруты "Мосгортранса". "С ноября прошлого года мы стали получать огромное количество штрафов, протоколов об административных правонарушениях в связи с незаконной, по мнению министерства транспорта Московской области, перевозкой. Естественно, для нас это было неожиданной новостью. Мы посмотрели законодательство и не увидели там ровным счетом никаких нарушений. Тем не менее, общее количество постановлений уже превысило 600. Сумма штрафов, которая заявлена к выплате, которую требует министерство транспорта Московской области, превысила уже 40 миллионов рублей", - заявлял Михайлов.

Дарья Миронова