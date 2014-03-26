Маршруты из Москвы в область заново согласовывать не будут - ФАС

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Москвы не будут пересогласовывать маршруты общественного транспорта между столицей и Подмосковьем, сообщает пресс-служба ФАС.

Постановление о том, что все действующие регулярные автобусные маршруты между Москвой Подмосковьем должны были быть пересогласованы с департаментом транспорта столицы, было принято в 2012 году.

Согласно документу, перевозчикам следовало утверждать в ведомстве трассу маршрута, места посадки и высадки пассажиров, места межрейсового отстоя транспорта, расписание? количество, тип и экологический класс подвижного состава.

Однако после реализации постановления и рассмотрения дела в ФАС столичное правительство решило отменить новое согласование.

В Федеральной антимонопольной службе отмечают, что органам государственной власти субъектов запрещено принимать акты, препятствующие хозяйственной деятельности субъектов.