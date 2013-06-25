Прощай, "Газель": столичные маршрутки заменят на автобусы

Маршрутки в Москве. Фото: ИТАР-ТАСС

Количество маршруток в столице в ближайшее время может значительно сократиться. Как заявил Сергей Собянин, этот транспорт нужен только на коротких маршрутах, которые не сильно нагружены, а на основных магистралях города их быть не должно.

Как модернизируется маршрутная сеть в Москве – в материале M24.ru.

Предполагается, что привычные маршрутки-микроавтобусы исчезнут с большинства крупных трасс города до конца 2014 года. Их планируется оставить только на участках, недоступных для крупногабаритных автобусов. До конца 2014 года основные маршруты разыграют на конкурсе, а затем власти заключат с перевозчиками соответствующие договоры.

Ожидается, что уже осенью этого года на некоторых частных маршрутках в Москве начнут действовать городские проездные билеты. Тогда был открыт аукцион на 22-й маршрут, с победителем которого ГУП "Мосгортранс" заключит контракт на 5 лет. У частного перевозчика будут действовать все городские льготы, а также единые проездные билеты. К участникам конкурса были выдвинуты требования по подвижному составу – он должен быть комфортным, приспособленным для инвалидов и соответствовать экологическому классу не ниже "Евро-4". Таким образом, стандартные "Газели" будут заменены на автобусы большей вместимости. Процесс соблюдения этих требований город будет контролировать как в "ручном", так и в автоматическом режиме. За нарушения водителей маршруток будут штрафовать. Причем, за серьезное нарушение перевозчик может лишиться транспортного средства.

Маршрутки могут убрать с основных магистралей столицы

Весной этого года столичный департамент транспорта начал реализацию проекта, по которому на новых маршрутах будут курсировать только большие низкопольные автобусы. Пилотным автобусным маршрутом, который будет работать по новым правилам, стал маршрут № 22 Филевского троллейбусно-автобусного парка.

Первые 9 автобусов начнут курсировать уже в июле этого года, а в целом договор рассчитан на 5 лет. Отличительной особенностью нового маршрута станет оснащение всего подвижного состава системой "ГЛОНАСС", с помощью нее можно будет контролировать график движения, оптимизировать маршрутную сеть и сократить время ожидания автобусов в часы пик почти в 2 раза.

Отличаться будет и система взаиморасчета с перевозчиками: оплата будет производиться за каждый пройденный маршрут без привязки к количеству перевезенных пассажиров, а деньги за реализованные билеты будут поступать в "Мосгортранс".

Стоимость проезда для пассажиров автобуса №22 не будет отличаться от стандартных тарифов, все льготы также будут сохранены. При этом договор, заключенный с компанией, может быть расторгнут, в случае систематического нарушения правил безопасности движения по маршруту. Компании смогут получить допуск к пассажирским перевозкам только на конкурсной основе и с условием оплаты контракта за транспортную работу. Итоги пилотного проекта подведут осенью 2013. В перспективе пассажир не будет видеть разницы между перевозчиками – все автобусы будут одного цвета, и на них будут действовать единые билеты и льготы.

Результатом модернизации маршрутной сети также могут стать круглосуточные автобусы. Кроме этого, в рамках проекта планируется выявлять дублирующие маршруты наземного транспорта. Чтобы оптимизировать их, власти начнут создавать укороченные или удлиненные варианты в зависимости от пассажиропотока.

В настоящее время на московских автобусах ежедневно ездят около 500 тысяч пассажиров. Частные компании работают на 610 маршрутах. Столичный департамент транспорта проводит регулярный мониторинг, в ходе которого исключаются невостребованные пассажирами рейсы.

Список всех официальных маршруток столицы можно посмотреть на портале открытых данных правительства Москвы. Там же можно узнать режим работы той или иной маршрутки, название фирм-перевозчиков и другие данные.

Григорий Медведев