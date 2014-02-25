Подмосковным автобусам разрешат опаздывать на пять минут

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство транспорта Московской области разработало проект методики контроля регулярных автобусов, троллейбусов и трамваев с помощью спутниковой навигации, рассказали M24.ru в ведомстве. Согласно документу, городской транспорт не должен опаздывать более чем на две минуты, пригородный – на пять, междугородний – на 20 минут. Не разрешается также "преждевременное отправление" от конечных остановок.

"В противном случае отметка считается нерегулярной", - говорится в документе. Другими словами, маршрут может закрыт в связи с несоответстием требованиям.Опередить расписание городскому и пригородному транспорту разрешат лишь на две минуты, междугородному – на пять.

Следить за автобусами в области начнет специальный диспетчерский центр уже в третьем квартале этого года, рассказала М24.ru замначальника управления информационных систем минтранса Елена Томилова. На разработку региональной навигационно-информационной системы в 2014 году Центр безопасности дорожного движения Московской области должен потратить, согласно плану госзакупок, порядка 120 млн рублей.

Диспетчеры будут следить за отклонениями в расписании автобусов. Если выяснится, что транспорт задержался по уважительной причине – из-за пробок, простоя у светофора или на железнодорожном переезде, а также из-за толпы пассажиров на остановках – ему могут дать "поблажку". Согласно методике, "в отдельных случаях, обоснованных инженерными расчетами… производится увеличение допустимых отклонений". На городских маршрутах автобусам разрешат опаздывать на 5 минут, на междугородных – до 30 минут, "но не более интервала движения автобусов на маршруте". Пригородным электричкам и другому транспорту разрешат отклоняться от расписания на 10 минут.

По словам Елены Томиловой, в дальнейшем минтранс выявит самые загруженные маршруты, рассчитает время в пути относительно пробок и пропишет условия для перевозчиков более четко. Сейчас за временными отклонениями от маршрута наземного транспорта никто не следит. "В Московской области работает порядка 10,5-11 тысяч единиц наземного транспорта, 94% из них имеют встроенное оборудование ГЛОНАСС, а 80% - подключены к системе Центра безопасности движения Московской области (ЦБДДМО), который получает и обрабатывает данные о движении и местонахождении транспортных средств, - пояснила Томилова. – Функции контроля времени в системе пока нет".

Административную ответственность за опоздания или преждевременные отправления с остановок еще предстоит разработать. Злостные нарушители также могут лишиться регулярных маршрутов в области.

Оснащение системой ГЛОНАСС коснется только автобусов, троллейбусов и трамваев. Электрички будут отслеживать по собственной системе РЖД. "Машинисты находятся на связи с диспетчерским центром ОАО "РЖД" круглосуточно, дежурный по станции отмечает каждый проход поезда. Спутниковая система в такой ситуации не нужна", - рассказали M24.ru в пресс-службе ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания".

Председатель комиссии Мособлдумы по местному самоуправлению Александр Наумов рассказал M24.ru, что подмосковный парламент планирует обсудить введение штрафов для транспортных компаний за несоблюдение графика.

По словам юристов, сегодня пассажиры, опоздавшие из-за задержки автобуса или поезда, имеют право обратиться в суд с иском о возмещении морального вреда. Однако доказать вину транспортной компании довольно сложно, отметил юрист Московской коллегии адвокатов "Князев и партнеры" Зиннур Зиннятуллин. "Теоретически, если у пассажира важная встреча, он может добраться до нужного места на любом виде транспорта, в том числе и на такси. В такой ситуации нет оснований для иска по поводу некачественно оказанной услуги", - сказал Зиннятулин.

Между тем с введением методики спутникового контроля перевозок и штрафов для транспортных компаний у пассажиров появится больше шансов получить возмещение.

Между тем исполнительный директор Московского транспортного союза Юрий Свешников отметил, что пассажир может предъявить претензию, если автобус опоздал, но ничего не сумеет сделать, если он отправился раньше срока, не дожидаясь бегущих к нему людей. "Пока человек не приобрел или не прокомпостировал билет, пассажиром он не считается", - отметил Свешников.

Он добавил, что, если будет введена ответственность для перевозчиков за нарушение расписания, должны быть четко прописаны все требования, а также форс-мажорные ситуации.

Наталья Савельева