24 февраля 2014, 12:20

В Польше презентовали новые низкопольные трамваи для Москвы

Фото: mosgortrans.ru

В польском городе Быдгощ прошла презентация трамвая нового поколения, который в ближайшее время должен появиться на улицах Москвы, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"Мы полностью удовлетворены тем, что увидели. Новые трамваи в полной мере отвечают тем требованиям, которые мы предъявляем к подвижному составу, поставляемому в Москву. Уверен, столичные жители по достоинству оценят качество новых трамваев, тем более, что срок службы трамваев нового поколения составляет 30 лет", - рассказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Первые четыре образца новых трехсекционных низкопольных трамваев польского производства прибудут в Москву в марте 2014 года.

Планируется, что уже в июне, после прохождения испытаний, трамваи запустят на московские маршруты.

Подвижной состав, который вскоре появится на столичных улицах, произведен из комплектующих европейского и российского производства. Трамваи будут низкопольными с современными системами кондиционирования и отопления. Кроме того, в салоне будет установлен видеоконтроль.

Новые трамваи будут производить минимальный уровень шума и вибраций при движении. Срок службы трамваев составит 30 лет.

В случае успешного прохождения испытаний первых четырех вагонов, дальнейшее производство трамваев будет локализовано на территории России.

Напомним, что всего в 2014 году ГУП "Мосгортранс" закупит 70 низкопольных трамваев. Общий контракт заключен на 120 трехсекционных трамваев.

