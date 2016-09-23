Четыре автобусных маршрута изменили в столице по просьбе пассажиров

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Четыре автобусных маршрута изменили в столице, сообщает пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".
На маршруте №394 в ЗАО добавили два автобуса малой вместимости, за счет этого число рейсов увеличилось на 41 в будние дни и на 10 – в выходные.
Также запустили дополнительный автобус средней вместимости № 76к на северо-западе столицы. Таким образом, количество рейсов стало больше на 25 в будние дни и на 28 – в выходные. Кроме того, режим работы маршрута продлили на два часа – до 00:13, последний рейс отправится от станции метро "Владыкино".
По словам руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Сергея Дьякова, после увеличения числа автобусов на маршрутах № 394 и № 76к количество рейсов выросло на 41 процент и 27 процентов соответственно.
"Мы делаем общественный транспорт достойной альтернативой личному автомобилю, поэтому работа с обращениями пассажиров для нас так важна", – добавил он.
Помимо этого, на юге города изменили трассу маршрута № 701. Теперь автобусы будут ездить по Ягодной улице и Загорьевскому проезду.
На северо-востоке Москвы изменена схема движения маршрута № 836, автобусы будут следовать по Проектируемому проезду 6268 до остановки "9-я Северная линия".
Кроме того, в ЮВАО запустили новый маршрут № С9 "Капотня – Марьинский рынок". Жители Капотни теперь смогут без пересадок добираться до взрослой, детской и стоматологической поликлиник.
Предложения по работе маршрутов можно направить в контакт-центр "Московский транспорт" по телефону: 8 (495) 539-54-54, короткий номер для абонентов Билайн, МТС, Мегафон – 3210. Также пожелания можно оставить на портале Московский транспорт.
Автобусы были заменены на новые синего цвета. В них установлены кондиционеры, видеонаблюдение, валидаторы для оплаты проезда, а также электронные табло с названиями остановок и голосовым оповещением пассажиров.
Несмотря на то, что автобусы коммерческие, в них действуют все городские билеты и льготы. Пассажиры могут воспользоваться билетами "ТАТ", "Единый", "90 минут" и картой "Тройка". Стоимость проезда составляет 50 рублей.