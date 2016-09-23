Четыре автобусных маршрута изменили в столице по просьбе пассажиров

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Четыре автобусных маршрута изменили в столице, сообщает пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".

На маршруте №394 в ЗАО добавили два автобуса малой вместимости, за счет этого число рейсов увеличилось на 41 в будние дни и на 10 – в выходные.

Также запустили дополнительный автобус средней вместимости № 76к на северо-западе столицы. Таким образом, количество рейсов стало больше на 25 в будние дни и на 28 – в выходные. Кроме того, режим работы маршрута продлили на два часа – до 00:13, последний рейс отправится от станции метро "Владыкино".

По словам руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Сергея Дьякова, после увеличения числа автобусов на маршрутах № 394 и № 76к количество рейсов выросло на 41 процент и 27 процентов соответственно.

"Мы делаем общественный транспорт достойной альтернативой личному автомобилю, поэтому работа с обращениями пассажиров для нас так важна", – добавил он.

Помимо этого, на юге города изменили трассу маршрута № 701. Теперь автобусы будут ездить по Ягодной улице и Загорьевскому проезду.

На северо-востоке Москвы изменена схема движения маршрута № 836, автобусы будут следовать по Проектируемому проезду 6268 до остановки "9-я Северная линия".

Кроме того, в ЮВАО запустили новый маршрут № С9 "Капотня – Марьинский рынок". Жители Капотни теперь смогут без пересадок добираться до взрослой, детской и стоматологической поликлиник.

Предложения по работе маршрутов можно направить в контакт-центр "Московский транспорт" по телефону: 8 (495) 539-54-54, короткий номер для абонентов Билайн, МТС, Мегафон – 3210. Также пожелания можно оставить на портале Московский транспорт.