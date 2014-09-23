По московским меркам: Что объединяет Северное Бутово и Каменку

Сетевое издание m24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Где расположена самая большая промзона Москвы? Когда открылось первое трамвайное депо? Сколько человек в год проходит через "Домодедово"? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".

В августе этого года московскому автобусу исполнилось 90 лет. Именно столько лет назад открылось регулярное автобусное сообщение в столице. Тогда, в 1924 году, первый автобусный маршрут общей протяженностью 8 верст (или 8,5 километров) следовал от Каланчевской площади (ныне Комсомольская) через Мясницкую улицу до Александровского (ныне Белорусского) вокзала. Чтобы все работало исправно, в организации транспортных услуг были задействованы 45 человек — водители, кондукторы, ремонтные рабочие.

Сегодня московские автобусы рассекают столицу по 668 маршрутам, общая протяженность которых превышает расстояние на автомобиле от Москвы до Читы в Забайкальском крае. Самый протяженный московский маршрут, растянувшийся на 73 километра, обозначен номером 1004. Эти автобусы регулярно возят пассажиров из Северного Бутово в микрорайон Каменка.

Признанным мировым рекордом на сегодняшний день является автобусный маршрут в Австралии. Правда, это междугородный маршрут: он растянулся на 5 455 километров и соединяет Перт с Брисбеном. Чтобы преодолеть это расстояние, нужно провести в пути более трех суток.