Новый электробус начал курсировать в Москве

Фото: facebook.com
Новая модель электробуса КамАЗ-6282 начал курсировать в столице, сообщает пресс-служба Мострансавто.
Электробус тестируется на маршруте № 818 "Славянский бульвар – Сколково". Ежедневно транспорт нового поколения начинает курсировать по городу с 08:07 утра.
Испытания новой модели электробуса продлятся не менее полугода. Глава Мострансавто Александр Зайцев считает, что пока рано делать какие-либо выводы о транспортном средстве – нужно его испытать в условиях эксплуатации в летнее время при повышенной температуре воздуха и в осенне-зимний сезон в условиях высокой влажности.
Однако ряд плюсов нового электробуса по сравнению с предыдущей моделью можно отметить уже сейчас. Например, транспортное средство нового поколения оснащено кондиционером, а характеристики кузова улучшены: в салоне стало тише благодаря шумоизоляции и комфортнее. Также усовершенствована тормозная система.
Электробус развивает максимальную скорость до 80 километров в час. Салон транспортного средства рассчитан на 85 пассажиров, из которых 25 смогут сидеть. Он имеет низкопольную конструкцию кузова и адаптирован для маломобильных граждан и людей с детскими колясками.
Оба представителя электрического транспорта могут проходить 50–100 километров на одной зарядке батарей. Они также обладают системой быстрой зарядки. С помощью высоких токов батарею заряжают за 1–2 минуты на объем, который позволит доехать до следующей подзарядки.
Ранее в столице уже тестировались два представителя электрического общественного транспорта. Электробус КАМАЗ-6282 начали испытывать в Москве в середине августа 2016 года. Он вышел на маршрут Т2, который проходит от Филей до станции метро "Александровский сад".
Троллейбус с дизель-генератором вышел на маршрут Т25 в Москве в июле 2016 года. Он курсирует от проспекта Буденного до Лубянской площади. От конечной остановки – "Проспект Буденного" до Садового кольца машина едет как обычный троллейбус – под проводами, а по Покровке и Маросейке – с опущенными штангами, при помощи двигателя. В салоне троллейбуса нет турникета, входить можно во все двери. Для оплаты проезда нужно приложить свой билет или соцкарту к валидатору, который есть возле каждой двери. Во время остановки троллейбус наклоняется, чтобы пассажирам было удобнее совершать высадку и посадку.