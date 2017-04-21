Новый электробус начал курсировать в Москве

Новая модель электробуса КамАЗ-6282 начал курсировать в столице, сообщает пресс-служба Мострансавто.

Электробус тестируется на маршруте № 818 "Славянский бульвар – Сколково". Ежедневно транспорт нового поколения начинает курсировать по городу с 08:07 утра.

Испытания новой модели электробуса продлятся не менее полугода. Глава Мострансавто Александр Зайцев считает, что пока рано делать какие-либо выводы о транспортном средстве – нужно его испытать в условиях эксплуатации в летнее время при повышенной температуре воздуха и в осенне-зимний сезон в условиях высокой влажности.

Однако ряд плюсов нового электробуса по сравнению с предыдущей моделью можно отметить уже сейчас. Например, транспортное средство нового поколения оснащено кондиционером, а характеристики кузова улучшены: в салоне стало тише благодаря шумоизоляции и комфортнее. Также усовершенствована тормозная система.

Электробус развивает максимальную скорость до 80 километров в час. Салон транспортного средства рассчитан на 85 пассажиров, из которых 25 смогут сидеть. Он имеет низкопольную конструкцию кузова и адаптирован для маломобильных граждан и людей с детскими колясками.