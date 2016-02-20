Маршруты четырех экспрессов изменятся на праздники

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Автобусы-экспрессы четырех столичных маршрутов изменят график работы в праздничные дни, передает пресс-служба Мосгортранса.

Так, три маршрута до торгового центра "Мега – Теплый Стан": № 961 (от метро "Ясенево"), № 962 (от метро "Бульвар Дмитрия Донского") и № 964 (от метро "Теплый Стан") – будут работать 20, 21, 22 февраля до 00:30 минут, а 19 и 23 февраля – до 23:20.

Экспрессный маршрут автобуса № 959 до торгового центра "Мега – Химки", идущий от 4-го микрорайона Митина, 20, 21, 22 февраля будет курсировать до 00:30, а 19 и 23 февраля – до 23:30.

Отметим, 21 и 23 февраля, а также 6, 7 и 8 марта весь столичный общественный транспорт будет работать по расписанию воскресенья.

22 февраля и 5 марта автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить по расписанию субботы. При этом в субботу, 20 февраля, они будут курсировать по пятничному графику.