Как изменится расписание работы автобусов в праздники

Фото: M24.ru

В связи с празднованием Дня защитника Отечества 22 и 23 февраля наземный общественный транспорт будет работать по расписанию воскресенья, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Кроме того, в ночь с 20 на 21, с 21 на 22 и с 22 на 23 февраля организуется работа ночных маршрутов автобуса №Н2 и Н3.

Экспрессные маршруты автобуса №961 "Метро "Ясенево" - СТЦ "Мега-Теплый Стан", №962 "Метро "Бульвар Дмитрия Донского" - СТЦ "Мега-Теплый Стан", №964 "Метро "Теплый Стан" - СТЦ "Мега-Теплый Стан" и №959 "Метро "Митино" - СТЦ "Мега-Химки" будут работать 20, 21, 22 февраля до 00.30, 23 февраля - до 23.30.

22 февраля автобус №839 работает по расписанию субботы.

Напомним, как сообщало M24.ru, в связи с проведением массовых мероприятий 23 февраля в центре города будет ограничено движение транспорта.

Так, с 09.00 и до окончания мероприятия ограничат движение по Страстному бульвару, внутренней части Петровского бульвара и улице Петровка. Кроме того, с 12.00 нельзя будет проехать по улице Охотный ряд и Театральному проезду.