В Подмосковье протестировали электробус

Фото: пресс-служба Мострансавто

В Подмосковье подвели итоги опытных испытаний электробуса "КамАЗ-6282", сообщает пресс-служба Мострансавто.

Это первый электробус, проходящий испытания на территории России.

Тестирование электробуса проходило в течение месяца в Одинцовском филиале предприятия по маршруту № 818 "Славянский бульвар – Сколково". За этот период автобусом воспользовалось около тысячи пассажиров, а сам он проехал более трех тысяч километров.

Среди плюсов электробуса – надежная ходовая и тормозная части. Кроме того, он обладает бесшумным двигателем и более низкой ценой в эксплуатации (практически в два раза ниже, чем при эксплуатации дизельных автобусов).

В ходе тестирования обнаружились и недостатки. Самые явные из них – отсутствие системы кондиционирования и скрип облицовочных панелей в салоне. Затрудняет эксплуатацию и отсутствие мобильных зарядных устройств. Без них время зарядки электробуса от штатной сети 380В составляет около пяти часов. Кроме того, из-за перегрева блока управления, при температуре выше 25 °C зарядное устройство выходило из строя, что не позволяло машине зарядиться полностью.

По словам замминистра транспорта Московской области Андрея Середнева, испытания показали, что при условии доработок проект может быть успешным.

"После устранения недостатков тестовая эксплуатация электробуса будет продолжена", – сказал он.

По итогам тестирования все замечания были приняты компанией "КамАЗ" и учтены при проведении доводочных работ. Когда они завершатся электробус направят на тестирование другим российским перевозчикам.

Ранее m24.ru сообщало, что первый троллейбус с дизель-генератором, проходящий испытания в Мосгортрансе, вышел на маршрут в Москве

После тестовых поездок по маршруту Б на Садовом кольце электробус вышел на маршрут Т25 – от проспекта Буденного до Лубянской площади. От конечной остановки – "Проспект Буденного" до Садового кольца он едет как обычный троллейбус – под проводами, а по Покровке и Маросейке – с опущенными штангами, при помощи двигателя.

В салоне троллейбуса нет турникета, входить можно во все двери. Для оплаты проезда нужно приложить свой билет или соцкарту к валидатору, который есть возле каждой двери. Во время остановки троллейбус наклоняется, чтобы пассажирам было удобнее совершать высадку и посадку.