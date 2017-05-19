Москвичи могут бесплатно перевезти велосипеды в частных автобусах

Фото: m24.ru/Юлия Иванко
Пассажиры могут бесплатно перевезти велосипеды в автобусах большой вместимости на 50 столичных маршрутах, сообщает пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".
В настоящее время по столичным улицам курсирует 431 частный автобус большой вместимости. Такой транспорт рассчитан на перевозку не менее 85 пассажиров. В них оборудована специальная площадка для велосипедов, детских колясок и инвалидных кресел.
Пассажиры с велосипедами могут войти в автобус через вторую дверь и с комфортом разместиться в салоне. Дополнительно оплачивать провоз транспорта не нужно.
Кроме того, подвижной состав средней и большой вместимости оборудован пандусом для маломобильных граждан. Пассажиру необходимо лишь нажать кнопку вызова рядом с задней дверью, после чего водитель поможет пройти в салон.
По новым стандартам в Москве работает 211 маршрутов частных перевозчиков. В 2017 году планируется запуск новых маршрутов в ТиНАО.