Москвичи могут бесплатно перевезти велосипеды в частных автобусах

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Пассажиры могут бесплатно перевезти велосипеды в автобусах большой вместимости на 50 столичных маршрутах, сообщает пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".

В настоящее время по столичным улицам курсирует 431 частный автобус большой вместимости. Такой транспорт рассчитан на перевозку не менее 85 пассажиров. В них оборудована специальная площадка для велосипедов, детских колясок и инвалидных кресел.

Пассажиры с велосипедами могут войти в автобус через вторую дверь и с комфортом разместиться в салоне. Дополнительно оплачивать провоз транспорта не нужно.

Кроме того, подвижной состав средней и большой вместимости оборудован пандусом для маломобильных граждан. Пассажиру необходимо лишь нажать кнопку вызова рядом с задней дверью, после чего водитель поможет пройти в салон.