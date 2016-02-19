Потерявшим билет пассажирам маршруток смогут выплатить страховку в случае ДТП

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Пассажиры маршрутных такси смогут получить страховку в случае ДТП. Об этом официальному порталу мэра и правительства Москвы рассказал Василий Фоминых, генеральный директор "Автокарз" – частного перевозчика, выигравшего аукцион департамента транспорта.

Выплаты гарантированы даже пострадавшим, которые потеряли билет. Камеры, установленные в маршрутках, подтвердят их присутствие в салоне во время ДТП.

"Установка камер в коммерческом транспорте, работающем по госконтракту, обязательна. Если пострадавший обратится к перевозчику через несколько дней после ДТП и не сможет найти билет, установить его участие и выплатить страховку поможет видео", – пояснил Фоминых.

Для получения выплаты пострадавшим пассажирам нужно предоставить в страховую компанию документ, удостоверяющий личность, заявление на выплату, справку от перевозчика о происшествии и медицинское заключение с описанием травм и степени их тяжести, диагноза и продолжительности лечения.

Как добавил глава Транспортной ассоциации московской агломерации (ТАМА) Норайр Блудян, сумма компенсации будет определяться по степени тяжести полученных травм. "В случае серьезных травм она будет доходить до одного миллиона рублей. При гибели пассажира его родственникам выплатят до двух миллионов рублей", – рассказал Блудян.

Если перевозчик не застрахует ответственность, компанию оштрафуют на сумму от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, должностных лиц — от сорока до пятидесяти тысяч рублей.

Отметим, на данный момент страховка от ДТП есть у всех пассажиров наземного общественного транспорта. Она начинает действовать после покупки билета.

На сегодняшний день по новой схеме работают три маршрута: № 199к, 368 и 320. Все частные перевозчики перейдут на новые правила работы уже в июне этого года. Они должны будут не только страховать свою ответственность, но и принимать городские билеты и социальные карты москвича.