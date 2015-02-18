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Наземный транспорт

18 февраля, 12:45

"Доска позора" водителей маршруток может появиться в интернете

наземный транспорт жалобы водители доска позора Сергей Дьяков ГКУ Организатор перевозок

Фото:ТАСС/Сергей Бобылев

"Доска позора" водителей маршруток, на которых больше всего жалуются пассажиров, может появиться на сайте московских контролеров. Об этом сообщил в интервью M24.ru глава ГКУ "Организатор перевозок" Сергей Дьяков.

"На хамское поведение водителей частных перевозчиков жалоб много. Граждане уже сами выкладывают на YouTube такие ролики", - добавил Дьяков.

По словам главы московских контролеров, от москвичей в месяц приходит около 150 жалоб на контролеров, нелегальных и легальных перевозчиков. "В жалобах рассказывают, кто курит, кто хамит, затем мы ведем переговоры с перевозчиком, чтобы он навел порядок в своей компании", - пояснил Дьяков.

Отметим, сейчас на сайте контролеров размещаются только фотографии "зайцев".

Дьяков добавил, что в 2014 году количество выявленных правонарушений, связанных с нелегальными перевозками, увеличилось на 7%, по сравнению с 2013. "В прошлом году мы пресекли деятельность 45 юридических лиц, привлекли к ответственности 16 должностных лиц и 123 физических лица, выявили 65 нелегальных регулярных городских маршрутов и 38 нелегальных межрегиональных или междугородних, - пояснил он.

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По словам Дякова, всего в отношении нелегальных перевозчиков было составлено 17 тысяч протоколов за различные административные правонарушения.

Напомним, в этом году ГКУ "Организатор перевозок" начнет контролировать работу частных перевозчиков, которые выиграют тендер на работу по городским автобусным маршрутам. Для этого учреждение увеличит штат на 63 человека и организует группы контроля за соблюдением правил перевозок. "Тайные пассажиры" станут ездить в частных автобусах и делать фотоотчеты.

Отметим, на сайте ГКУ "Организатор перевозок" есть “горячая линия", которая принимает все заявки от граждан, в том числе и по поводу работы маршрутного транспорта. Кроме того, пассажиры смогут оставить свои жалобы на портале “Наш город”.

Полный текст интервью с Сергеем Дьяковым


Анатолий Федотов

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