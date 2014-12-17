Сеть трамвайных линий в Новой Москве проложат недалеко от МКАД

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Сеть трамвайных линий в Новой Москве планируется проложить поблизости от МКАД. Их общая длина составит около 100 километров, сообщает пресс-служба Стройкомплекса, ссылаясь на главу департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.



По его словам, трамвай свяжет населенные пункты Троицкого и Новомосковского округов, которые располагаются на расстоянии 5-10 километров от МКАД. "Это так называемый первый пояс урбанизации, где наиболее активно ведется строительство недвижимости, поэтому будет правильным построить там не только дороги, но и трамвайные пути", - отметил Жидкин.

Так, одна из линий пройдет вдоль проектируемой трассы "Солнцево - Бутово - Видное". Кроме того, трамвайное сообщение должно соединить между собой Киевское и Калужское шоссе. Владимир Жидкин отметил, что транспортные коридоры для трамвайных линий уже заложены в территориальные схемы ТиНАО.

"Москва в цифрах": Московский трамвай

Напомним, в Новой Москве запланировано и продление двух действующих веток метро – Сокольнической, Калининско-Солнцевской и строительство новой хордовой линии в Коммунарку.

Так, в ближайшее время на "красной" ветке будут открыты станции "Румянцево" и "Саларьево". Ожидается, что "Румянцево" станет основным пересадочным узлом для жителей поселений Сосенское, Внуково, Московский, а "Саларьево" – конечной станцией Сокольнической линии. С западного направления метро в Новую Москву проложат через районы Солнцево и Ново-Переделкино. Эта ветка станет продолжением Калининско-Солнцевской линии. На ней расположатся 12 станций, конечной из которых станет "Рассказовка".

Кроме того, у всех железнодорожных платформ в Новой Москве появятся транспортно-пересадочные узлы. Так, ТПУ откроют около станций "Саларьево", "Румянцево" и в поселке Коммунарка.

Помимо этого, к 2018 году в Новой Москве построят и реконструируют 137 километров дорог. Так, построят дорогу от города Московский до аэропорта Остафьево. Строительные работы начнутся уже в следующем году, а завершатся в 2017-м. Длина новой трассы составит 8,5 километров. В 2018 году планируется достроить и трассу МКАД - поселок Коммунарка - аэропорт Остафьево. Ее строительство начнется в конце второго квартала следующего года.