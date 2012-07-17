В Москве могут узаконить нелегальные междугородние автобусы

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Городские власти обещают решить проблему согласования междугородних и международных автобусных маршрутов, пишут «Известия».

«Департамент рассмотрит возможность незамедлительного согласования регулярных межрегиональных и международных автобусных маршрутов для перевозчиков, отправляющихся (прибывающих) с официально согласованных станций», - говорится в резолюции департамента транспорта.

Весной этого года заммэра по вопросам транспорта Николай Лямов пообещал, что Москва начнет серьезно бороться с междугородними перевозчиками, которые оформляют регулярные поездки как заказные.

Организаторы подобных рейсов, как правило, не оформляют паспорт маршрута, значит, они не обязаны страховать жизнь пассажиров, продавать билеты по паспорту, как это происходит на официальном межрегиональном маршруте. Поэтому ответственность перевозчика за безопасность пассажира значительно ниже.

В Москве обещают узаконить автобусные маршруты дальнего следования

Официальные перевозчики поддержали инициативу властей: навести порядок в перевозках просто необходимо. По их словам, 80% междугородних и международных автобусов приходит в столицу нелегально. Маршруты и изменения в них не согласовывали с 2009 года.

Отметим, согласно Федеральному закону «Устав автомобильного транспорта» брать деньги с пассажиров заказных маршрутов незаконно.