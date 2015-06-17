Изменился маршрут автобуса № 164к

Фото: M24.ru/Александр Авилов

С 17 июня изменилась трасса автобуса № 164к, следующего по маршруту от метро "Нагатинская" до метро "Каширская", сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Теперь при следовании к метро "Каширская" автобус будет подъезжать к поликлинике № 2 по Каширскому проезду и Старокаширскому шоссе - здесь появилась дополнительная остановка "Поликлиника". В то же время остановку "Поселок Строителей" перенесли на Старокаширское шоссе.

Ранее M24.ru сообщало, что в Новой Москве заработал новый автобусный маршрут № 866. Автобусы будут ходить ежедневно от 3-го микрорайона поселения Московский до Мосрентгена.

Маршрут проходит через 1-й микрорайон поселения Московский, Киевское шоссе, улицу Адмирала Корнилова, Хованское кладбище, Проектируемый проезд и Калужское шоссе.