Десять городских автобусных маршрутов станут частными

Десять автобусных маршрутов станут частными, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике. Маршруты разыграют на пяти аукционах на общую сумму более 1 миллиарда рублей, объявленных ведомством.

Победители должны будут в течение пяти лет обеспечивать бесперебойную перевозку граждан по следующим маршрутам:

№ 405 (метро "Текстильщики" – метро "Текстильщики");

№ 410 (метро "Выхино" – Самаркандский бульвар);

№ 320 (Киевский вокзал – 2-й Мосфильмовский переулок);

№ 676 (метро "Алма-Атинская" – метро "Домодедовская");

№ 517 (метро "Орехово" – ТЦ "Москва");

№ 755 (метро "Красногвардейская" – метро "Красногвардейская");

№ 827 (Тимирязевская академия – метро "Войковская");

№ 461 (метро "Петровско-Разумовская" – метро "Войковская");

№ 361 (метро "Юго-Западная" – Улица Островитянова);

№ 540 (метро "Теплый стан" – метро "Теплый стан").

Автобусы должны быть оборудованы специальными устройствами для посадки инвалидов-колясочников через вторую пассажирскую дверь, а также системой спутниковой навигации.

Напомним, автобусные маршруты №№ 199К и 368 на северо-западе столицы также станут частными. Они были разыграны на первом аукционе, проведенном в рамках новой модели управления наземным транспортом. Победителем стала компания ООО "АвтоКарз".

Новые автобусы компании-победителя начнут работу уже в октябре этого года. Оба маршрута следуют от метро "Сходненская" до Налогового городка. Маршрут № 199К сменит существующий № 178М, а трасса следования 368-го автобуса аналогична существующему маршруту № 368М.

На подготовку автобусов и установку оборудования перевозчику дается полгода. Кроме того, за отведенное время перевозчик сможет заключить договора на обслуживание транспорта и персонала. Оплатить проезд в таком автобусе можно будет обычным билетом на городской транспорт.