Контролеры будут проверять работу частных маршруток

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" будут проверять работу частных перевозчиков, работающих на городских маршрутах, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замглавы департамента транспорта Дмитрия Пронина.

За перевозчиками будет вестись постоянный контроль, отметил Пронин. Он напомнил, что они обязаны проводить ежедневный техосмотр машин, иметь лицензию, выданную Ространснадзором.

"Если мы увидим, что транспортное средство имеет какие-то дефекты, мы тут же будем применять меры воздействия. Сейчас контролеры работают в общественном транспорте", – добавил чиновник.

Ранее M24.ru сообщало, что московские контролеры будут патрулировать общественный транспорт, вооружившись видеорегистраторами. Камеры прикрепят на пиджаки, чтобы снимать на видео проверку билетов у пассажиров. Всего планируется закупить 500 видеорегистраторов.

По мнению экспертов, они могут защитить контролеров от нападок агрессивных безбилетников, а добросовестных пассажиров – от грубого обращения проверяющих.

Кроме того, ГКУ "Организатор перевозок" закупит для контролеров на общественном транспорте фотоаппараты, сообщается на портале госзакупок. Напомним, что с марта прошлого года сотрудники организации фотографируют "зайцев" и публикуют их снимки на "доске позора" – сайте ведомства.