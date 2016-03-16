Оплачивать проезд в маршрутках во время движения запретят

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Водителям маршруток запретят принимать плату за проезд во время движения. Оплатить билет можно будет только на остановках. Как сообщает mos.ru, нововведения реализуют в рамках создания новой модели управления коммерческими перевозчиками.

Проезд в маршрутке можно будет оплатить городскими билетами – "ТАТ", "Тройка", "90 минут" и "Единый". Кроме этого, в транспорте частных перевозчиков будут действовать все льготы. При этом водителям разрешат продавать разовые проездные. Изменения в ступят в силу с лета текущего года.

Водителей запретят разгонять маршрутку более чем до 60 километров в час. Нельзя будет также проводить высадку и посадку пассажиров вне остановок.

Новые частные маршруты

Следить за исполнением требований госконтракта ГКУ "Организатор перевозок" будет с помощью видеонаблюдения и системы спутниковой навигации ГЛОНАСС.

В рамках создания новой модели управления коммерческими перевозчиками столичные власти разыграли 63 аукциона по 211 городским маршрутам. Победителями стали восемь компаний: "Трансавтолиз", "Гепарт", "Таксомоторный парк № 20", "Альфа Грант", "ТК РИКО", "Гортакси", "Автокарз" и "Транс-Вей".

Две компании – "Автокарз" и "Транс-Вей" – уже сегодня обслуживают городские маршруты на северо-западе и западе Москвы.