Посольство США в Москве сообщает о проблемах с выдачей виз

Фото:ТАСС/Марина Лысцева

В посольстве США в Москве возникли трудности с выдачей виз. Они связанны с ведущимися профилактическими работами в электронной паспортно-визовой системе, говорится в сообщении посольства.

"Возможны задержки в выдаче виз и обработке электронной корреспонденции в посольствах и консульствах США по всему миру", - говорится в сообщении.

По информации с сайта московского посольства, профилактические работы могут привести к задержкам в обработке виз и электронной корреспонденции.

В посольстве отметили, что граждане, у которых назначены интервью на студенческую визу или визу по обмену, должны предоставить подтверждение оплаты визового сбора SEVIS. По визовым вопросам можно звонить по телефонам +7-495-745-3388 или 8-800-100-2554.

Напомним, что это не первый случай сбоя в работе американского посольства. Последний подобный случай произошел в ноябре прошлого года. Тогда посольство США в Москве сообщало, что не выдает визы россиянам из-за технического сбоя. Поломка случилась в общей информационной системе, и визы в Штаты временно перестали выдавать по всему миру.

Анатолий Федотов