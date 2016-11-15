Коммерческие автобусы стали вместительней на треть

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Коммерческие автобусы стали вместительнее на 30 процентов, сообщает Агентство "Москва".

Частные перевозчики полностью обновили автопарк. Закуплено две тысячи современных автобусов разной вместимости. Провозная способность на маршрутах увеличилась с 60 тысяч до 80 тысяч мест. На многие маршруты впервые вышли автобусы вместимостью до 100 человек.

"Изменился не только подвижной состав, но и сам подход перевозчиков к работе: все компании получают стабильное финансирование, поэтому сконцентрированы на качестве услуг. Мы каждый день рассматриваем десятки обращений по работе автобусов и при необходимости корректируем их работу", – отметил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Сергей Дьяков.

По его словам, интервалы движения сократились на 151 маршруте за последние полтора месяца.

Новые городские автобусы работают строго по расписанию в течение всего дня, без перерывов во внепиковые часы. Пассажиры могут планировать поездки с помощью приложения Яндекс.Транспорт, в котором отображаются все коммерческие маршруты.