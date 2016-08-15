Контролеры проследят за оплатой проезда в новых маршрутках

Оплату проезда в новых маршрутках проверят контролеры

В новых маршрутках начали работать контролеры, которые проверяют оплату проезда. Как ранее сообщало m24.ru, на всех маршрутах, на которых работают по госконтракту частные перевозчики, начали выявлять безбилетников контролеры ГКУ "Организатор перевозок". Новый стандарт городского наземного транспорта начал действовать с 9 мая этого года.

Нововведение в эфире радиостанции "Москва FM" прокомментировал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

"Скорее всего, безбилетников станет даже больше. Но это абсолютно нормальная система, когда водитель занимается свои делом, а контролеры – своим. Ставить турникеты в маршрутки было бы довольно странной идеей – они бы заняли слишком много места. Поэтому усиливать линейный контроль, действительно, необходимо", – объяснил эксперт.

Как отметил Янков, до тех пор пока перевозчики работали независимо, и деньги за проезд собирали водители, такой вопрос просто не возникал. Когда перевозчики начали работать с валидаторами, появилась и необходимость в контролерах.

"Собираемость штрафов оставляет желать лучшего по причине того, что контролеры не обладают теми правами, которые есть, например, у сотрудников полиции. Если пассажир настаивает на том, что у него нет ни денег, ни документов, его можно только высадить на ближайшей остановке", – добавил эксперт.

Во всех новых коммерческих автобусах теперь имеются валидаторы, с помощью которых проезд можно оплатить билетами "ТАТ", "90 минут", "Единый" и картой "Тройка", а также воспользоваться социальными картами москвича, картами студента и учащегося. С начала года новые коммерческие автобусы перевезли уже 11 миллионов пассажиров, более четырех миллионов из них – льготники.

Сейчас штраф за безбилетный проезд в городском общественном транспорте составляет 1000 рублей, за проезд по чужой социальной карте – 2500 рублей.