Три сотни билетных автоматов появятся на остановках общественного транспорта

На остановках наземного транспорта появятся автоматы продажи билетов

На остановках наземного транспорта появятся несколько сотен автоматов по продаже билетов, сообщает телеканал "Москва 24". Часть устаревших киосков уже прекратили работу.

Жители района Бирюлево-Восточный жалуются, что билетные киоски стали закрываться еще в марте, в Коптево они не работает уже два месяца. Поэтому пассажирам приходится покупать разовые билеты у водителей, но это не выгодно. Раньше они приобретали билеты в киосках, теперь спускаются за ними в подземку.

"У водителя покупать билеты не удобно, – жалуется москвичка Елена Ищенко. – У них можно купить билеты только на одну поездку на наземный транспорт. Я, например, пользуюсь билетами "90 минут" на три вида транспорта. Я стараюсь покупать билеты в метро, но все мы люди, иной раз забываю об этом, а утром приходится покупать разовые билеты, тем самым переплачивая".

В Мосгортрансе говорят, что это небольшое временное неудобство, вместо ларьков на остановках уже в ближайшее время появятся универсальные автоматы, где можно будет приобрести любой билет на все виды транспорта, и пользоваться такими автоматами будет намного удобнее, чем обращаться в киоск.

Генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов считает, что время обычных киосков давно ушло. По его словам, кратное количество точек, где можно будет купить билеты, расширили.

Всего на остановках планируют поставить 300 таких автоматов, а в вестибюлях метро появится еще 70. При этом сохранится возможность покупать билеты непосредственно у водителя.

Как заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, планов по полной отмене продажи билетов водителями нет. Утилизируют ли старые киоски или оставят на прежнем месте, пока неизвестно. В любом случае, неудобства, который есть сейчас, исчезнут. Устаревшие билетные киоски планируется закрыть в Москве в течение года.

"Москва в цифрах": Билет из автоматов

Ранее Евгений Михайлов рассказал, что автоматы по продаже билетов на наземный общественный транспорт установят в Москве в середине лета. В настоящее время разрабатывается конкурсная документация на поставку таких автоматов. Михайлов подчеркнул, что сроки проведения конкурса неоднократно переносились из-за кризиса.

Автоматы будут установлены на остановках общественного транспорта, находящихся далеко от станций метрополитена. Технике предстоит пройти тесты перед "выходом в эксплуатацию".

Мосгортранс в 2015 году уберет с остановок 450 киосков по продаже билетов с кассирами. Планируется убрать и утилизировать билетные киоски с истекающим сроком службы, а также те, что стоят в местах с низким пассажиропотоком. Пока принято решение о замене 150 обычных киосков на автоматы по продаже билетов, где можно будет купить проездные не только на автобусы, но и на метро. Они станут принимать и наличные, и банковские карты.

В автоматах будут продаваться билеты для поездок на наземном транспорте и в метрополитене, также там можно будет покупать и пополнять карту "Тройка". Кроме того, будет возможность проверять состояние проездного, например, остаток на "электронном кошельке".