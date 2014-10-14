Пассажиры стали вдвое реже покупать у водителей билеты на автобус

Фото: ТАСС/ Антон Новодережкин

Количество билетов, реализуемых в салонах столичных автобусов, троллейбусов и трамваев, сократилось почти вполовину - на 44%, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

За 9 месяцев текущего года водители продали пассажирам в общей сложности 45,8 миллиона проездных билетов. В 2013 году за аналогичный период эта цифра превысила отметку в 81,5 миллиона.

Это связано с оптимизацией тарифного меню, которая была проведена в апреле этого года, считают в ведомстве. Так, сегодня пассажиры могут купить у водителя проездные билеты "ТАТ" на 4 поездки, а также "90 минут" на одну и две поездки.

"Благодаря оптимизации тарифного меню горожанам стало выгоднее покупать билеты на большее количество поездок или пользоваться картой "Тройка" для оплаты своего проезда. Приобретая проездные билеты заранее в кассах городских перевозчиков, пассажиры экономят не только деньги, но и время на посадку в общественный транспорт, не задерживая автобусы, троллейбусы и трамваи на остановках", ‒ подчеркнул генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Согласно результатам опроса, проведенного Мосгортрансом в сентябре 2014 года, 36% москвичей считают, что реализация билетов не должна входить в обязанности водителя, а по мнению 44 % респондентов, в общественном транспорте должен продаваться только один вид проездных.

Напомним, билет "Единый" на пять поездок стоит 160 рублей. Стоимость "Единого" на 20 поездок составляет 540 рублей, а цена билета на 60 поездок - 1300 рублей.

У водителей автобусов, троллейбусов и трамваем можно приобрести билет на четыре поездки, он стоит 100 рублей. Одноразовый проездной билет "90 минут" стоит 50 рублей, билет на 2 поездки - 100 рублей.