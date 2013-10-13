В Москве из-за ремонта путей изменится движение трамваев

Из-за ремонта путей от Холодильного переулка до Зацепской площади меняются маршруты трамваев.

Составы не будут ходить по Дубининской улице до 20 ноября. Трамвай №3 будет следовать от Балаклавского проспекта до улицы Серпуховский вал, №35 – от Новоконной плошади до улицы Угрешская, №38 от конечной станции "Черемушки" до Нагатино и №39 от метро "Университет" до железнодорожной платформы ЗИЛ.

Одновременно будет организован дополнительный автобус №35 от станции метро "Нагатинская" до станции метро "Пролетарская".