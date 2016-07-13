С начала года коммерческими автобусами воспользовались 4 млн льготников

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

С начала года новые коммерческие автобусы перевезли уже 11 миллионов пассажиров. Более четырех миллионов из них – льготники, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, впервые столичные пенсионеры, члены многодетных семей, студенты, учащиеся и другие льготники могут без ограничений пользоваться любыми маршрутами, вне зависимости от перевозчика.

Преимущества реформы оценили и остальные горожане – оплачивая проезд любыми городскими билетами, они экономят до 30 процентов средств.

"Весь городской транспорт теперь соответствует единым стандартам – в новых автобусах москвичам гарантирована безопасность и высокий уровень комфорта", – сказал Ликсутов.

С мая по июль открыто 175 новых маршрутов коммерческих перевозчиков. До конца лета перевозчики будут обслуживать уже 211 маршрутов. На всех маршрутах введены единые стандарты комфорта и безопасности пассажиров.

Новые частные маршруты

Новые коммерческие автобусы легко отличить по узнаваемому синему цвету и логотипу "Московский транспорт". В салоне работает электронное табло, информирующее о времени, температуре в салоне и остановках, звучат голосовые объявления остановок. Установлены современные системы безопасности, автоматическая система пожаротушения и система видеонаблюдения.

Во всех новых коммерческих автобусах в обязательном порядке имеются валидаторы, с помощью которых проезд можно оплатить билетами "ТАТ", "90 минут", "Единый" и картой "Тройка", а также воспользоваться социальными картами москвича, картами студента и учащегося.