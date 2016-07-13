С начала года в Москве девять раз нападали на контролеров

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
С начала 2016 года в Москве зафиксировано девять случаев нападения на контролеров ГКУ "Организатор перевозок", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ.
При этом, восемь сотрудников обратились за медицинской помощью и получили листки нетрудоспособности.
В пресс-службе отметили, что в Москве работает группа противодействия контролерам, которая состоит из молодых людей. Ее члены провоцируют конфликты, снимают их на видео и выкладывают записи в интернет.
Противоправные действия в отношении контролеров чаще всего происходят в наземном городском пассажирском транспорте, где активисты проводят свои акции.
