Движение трамваев по улице Кулакова восстановлено

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Движение трамваев №№ 15,21, 31, следующих по улице Кулакова восстановлено, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее сообщалось, что данные трамваи задерживаются в районе дома № 20 из-за обнаружения бесхозного предмета в одном из салонов.

Как уточнили m24.ru в московском департаменте транспорта, по итогам проверки выяснилось, что бесхозным предметом оказался обыкновенный рюкзак, забытый пассажиром. Никакой угрозы данная вещь не несла. Однако, в целях безопасности, было необходимо вызвать сотрудников полиции для проведения осмотра.