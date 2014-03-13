В центре Москвы 15 марта изменятся маршруты общественного транспорта

Фото: ИТАР-ТАСС

В центре столицы из-за проведения митингов и шествий на проспекте Сахарова и площади Революции изменятся маршруты движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Автобусы и троллейбусы будут следовать по измененным маршрутам с 9.00 вплоть до окончания мероприятий.

Так, маршрут троллейбуса №3 пройдет от улицы Милашенкова до Самотечной площади (по трассе троллейбуса №47), маршрут №31 - от конечной станции Лужники до площади Никитских ворот. Троллейбусы №№13 и 15 будут отменены.

Автобус №24 будет следовать от конечной станции "Гостиницы "ВДНХ" до Самотечной площади.

С 12.00 и до окончания мероприятия троллейбус №9 будет ходить от конечной станции "Гостиница "Останкино" до Капельского переулка.

Кроме того, троллейбусы №№ 2, 12, 33, Бч, Бк и автобус № 12ц будут следовать с увеличенными интервалами движения.