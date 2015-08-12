В Москве работает порядка 30 тысяч точек пополнения карт "Тройка"

Фото: m24.ru

В Москвы расположено около 30 тысяч точек пополнения транспортной карты "Тройка". Об этом сообщила журналистам заместитель руководителя департамента транспорта Алина Бисембаева, передает Агентство "Москва".

По словам Бисембаевой, на данный момент выпущено более 4 миллионов карт. Она также отметила, что с момента запуска "Тройки" очереди в метро сократились примерно на 30 процентов.

"Тройка" объединяет в себе электронный кошелек и возможность записи всех видов билетов на метро, монорельсовую железную дорогу, автобус, троллейбус и трамвай. Расплатиться картой также можно за поездки на пригородных электричках и поездах "Аэроэкспресс".

Пополнить электронный кошелек транспортной карты "Тройка" можно в кассах метрополитена. С июля можно пополнить карту и в банкоматах Росбанка. Положить деньги на карту также возможно через мобильное приложение "Росбанк Онлайн" и интернет-банк. Чтобы пополнить счет, нужно в меню банкомата выбрать пункт "Платежи", затем "Другое", а в открывшемся окне выбрать "Карта Тройка". После чего необходимо ввести номер транспортной карты и нужную сумму.

Далее необходимо подтвердить ввод данных, после чего средства будут переведены на "Тройку". Активировать средства на карте можно с помощью информационных терминалов, установленных на каждой станции метро.

Как пополнить карту "Тройка"

Кроме того, удаленное пополнение доступно в банкоматах Росбанка Москвы и Московской области с 13 июля. Положить деньги можно через мобильное приложение "Росбанк Онлайн" и Интернет-Банк. Там же пополняется и карта "Стрелка" для поездок на общественном транспорте Московской области.

Также пополнить "Тройку" можно с помощью терминалов партнеров проекта, на станциях городского велопроката "Велобайк". Внести средства можно на портале Troika.mos.ru или с помощью "Яндекс.Деньги".

С 26 февраля можно пополнить карту с помощью сервиса WebMoney. Для этого необходимо перейти на сайт и в разделе "Транспортные услуги" указать номер "Тройки" и сумму для перевода.

Еще один способ пополнения карты – в терминалах QIWI и мобильном приложении Visa QIWI Wallet. Чтобы пополнить карту, нужно нажать на терминале кнопку "Поиск" и набрать слово "Тройка". Затем надо ввести номер карты и сумму к оплате.

Чтобы активировать перечисленные деньги, необходимо воспользоваться желтым информационным терминалом в вестибюле любой станции метро. Для этого нужно: на экране терминала выбрать кнопку "Удаленное пополнение", поднести "Тройку" к желтому кругу и дождаться окончания записи платежа.

Недавно появился еще один способ пополнения "Тройки" – через билетные автоматы ЦППК. В июле откроется еще 299 таких касс, всего их станет 528.

Кроме того, в департаменте транспорта планируют добавит сервис привязки "Тройки" к номеру мобильного телефона пользователя уже в этом году. За новый сервис ранее проголосовали участники "Активного гражданина".

Доступно также и удаленное пополнение через сервисы: