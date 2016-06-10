Реформа наземного транспорта в Москве проходит в штатном режиме

Фото: m24.ru

Реформа наземного транспорта в столице проходит в штатном режиме. Специалисты ГКУ "Организатор перевозок" контролируют работу каждого маршрута в рамках нового стандарта качества, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент транспорта.

"Начало реформы наземного транспорта запланировано именно на летнее время, когда происходит традиционное сезонное снижение пассажиропотока. В настоящее время действует летнее расписание наземного транспорта, по которому количество подвижного состава на дорогах меньше, чем в другое время года", – подчеркнули в дептрансе.

При необходимости на линию выйдут дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи.

За качеством услуг частных перевозчиков также проследит "Организатор перевозок". Если оно окажется ненадлежащим, то компании-нарушители будут наказаны штрафами. За тяжелые ДТП по вине водителя общественного транспорта с такими компаниями могут расторгнуть контракт.

Напомним, всего частным перевозчикам в рамках реформы управления наземным городским пассажирским транспортом будет передано 211 маршрутов в девяти округах столицы. Город будет оплачивать работу перевозчиков при условии соблюдения всех требований по безопасности, качеству обслуживания пассажиров.

Частные перевозчики также обновят подвижной состав. Новые автобусы будут оборудованы системами климат-контроля, аппарелями для инвалидов, системами информирования пассажиров, видеокамерами внутреннего и внешнего наблюдения, системам ГЛОНАСС. Весь подвижной состав будет соответствовать классу не ниже Евро-4.