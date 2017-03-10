Около 500 столичных автобусов задержаны за нарушения норм безопасности

Фото: ТАСС/Андрей Махонин
Органы надзора вместе с "Организатором перевозок" выявили 484 нарушения с начала 2017 года, сообщает пресс-служба учреждения. 405 автобусов переместили на спецстоянки до оплаты штрафов, 79 передали на хранение собственникам.
В марте в столице на дороге зачастую образовывалась гололедица. Езда на нелегальных автобусах в такую погоду особенно опасна, поэтому контроль за деятельностью незаконных перевозчиков был усилен.
Большинство нарушений зафиксировано на маршрутах из столицы в Подмосковье. Одно из самых распространенных нарушений – отсутствие страховки жизни и здоровья пассажиров, также участились случаи нарушения водителем профессиональных и квалификационных требований.
Нелегальные компании зачастую игнорируют техосмотр транспорта и медосмотр водителя, пренебрегают страхованием жизни пассажиров. Это не позволяет им обеспечить безопасность поездок.
На городских маршрутах все легальные автобусы оформлены в едином синем цвете, с логотипом московского транспорта. Официальные перевозчики на маршрутах Москва – Московская область указывают в салоне стоимость проезда, список остановок, а также название и адрес компании, имена руководителя и водителя, контактные телефоны.
В официальных компаниях водитель должен давать билет. На межрегиональные и международные маршруты пассажирам рекомендуется брать билеты в кассах официальных автостанций.
Сотрудники правопорядка на востоке города осмотрели 966 транспортных средств. Они выявили, что 13 водителей привлекались к административной ответственности в связи с несвоевременной уплатой штрафов.
Кроме того, сотрудники ДПС пресекли 511 административных правонарушений, связанных с нарушением правил перевозки людей, правил остановки или стоянки транспортных средств, неуплаты административных штрафов и других. В отношении двух водителей возбуждено уголовное дело о подделке документов.
В том же месяце был проведен рейд по выявлению нелегальных перевозчиков. У шоферов проверяли документы и наблюдали за их поведением на дороге.
Подобные операции дорожная полиция совместно с другими ведомствами проводит регулярно.
По итогам рейда возбуждены административные дела сразу по трем статьям. Перевозчикам грозят штрафы до 100 тысяч рублей. Грузовые эвакуаторы отправили два автобуса на спецстоянки.