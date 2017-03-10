Форма поиска по сайту

10 марта 2017, 13:04

Транспорт

Около 500 столичных автобусов задержаны за нарушения норм безопасности

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Органы надзора вместе с "Организатором перевозок" выявили 484 нарушения с начала 2017 года, сообщает пресс-служба учреждения. 405 автобусов переместили на спецстоянки до оплаты штрафов, 79 передали на хранение собственникам.

В марте в столице на дороге зачастую образовывалась гололедица. Езда на нелегальных автобусах в такую погоду особенно опасна, поэтому контроль за деятельностью незаконных перевозчиков был усилен.

Большинство нарушений зафиксировано на маршрутах из столицы в Подмосковье. Одно из самых распространенных нарушений – отсутствие страховки жизни и здоровья пассажиров, также участились случаи нарушения водителем профессиональных и квалификационных требований.

Нелегальные компании зачастую игнорируют техосмотр транспорта и медосмотр водителя, пренебрегают страхованием жизни пассажиров. Это не позволяет им обеспечить безопасность поездок.

На городских маршрутах все легальные автобусы оформлены в едином синем цвете, с логотипом московского транспорта. Официальные перевозчики на маршрутах Москва – Московская область указывают в салоне стоимость проезда, список остановок, а также название и адрес компании, имена руководителя и водителя, контактные телефоны.

В официальных компаниях водитель должен давать билет. На межрегиональные и международные маршруты пассажирам рекомендуется брать билеты в кассах официальных автостанций.

В феврале 2017 года в Москве прошла операция "Нелегальный автобус".

Сотрудники правопорядка на востоке города осмотрели 966 транспортных средств. Они выявили, что 13 водителей привлекались к административной ответственности в связи с несвоевременной уплатой штрафов.

Кроме того, сотрудники ДПС пресекли 511 административных правонарушений, связанных с нарушением правил перевозки людей, правил остановки или стоянки транспортных средств, неуплаты административных штрафов и других. В отношении двух водителей возбуждено уголовное дело о подделке документов.

В том же месяце был проведен рейд по выявлению нелегальных перевозчиков. У шоферов проверяли документы и наблюдали за их поведением на дороге.

Подобные операции дорожная полиция совместно с другими ведомствами проводит регулярно.

По итогам рейда возбуждены административные дела сразу по трем статьям. Перевозчикам грозят штрафы до 100 тысяч рублей. Грузовые эвакуаторы отправили два автобуса на спецстоянки.

наземный транспорт городской транспорт безопасность на дорогах Организатор перевозок нелегальные автобусы

