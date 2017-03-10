Около 500 столичных автобусов задержаны за нарушения норм безопасности

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

Органы надзора вместе с "Организатором перевозок" выявили 484 нарушения с начала 2017 года, сообщает пресс-служба учреждения. 405 автобусов переместили на спецстоянки до оплаты штрафов, 79 передали на хранение собственникам.

В марте в столице на дороге зачастую образовывалась гололедица. Езда на нелегальных автобусах в такую погоду особенно опасна, поэтому контроль за деятельностью незаконных перевозчиков был усилен.

Большинство нарушений зафиксировано на маршрутах из столицы в Подмосковье. Одно из самых распространенных нарушений – отсутствие страховки жизни и здоровья пассажиров, также участились случаи нарушения водителем профессиональных и квалификационных требований.

Нелегальные компании зачастую игнорируют техосмотр транспорта и медосмотр водителя, пренебрегают страхованием жизни пассажиров. Это не позволяет им обеспечить безопасность поездок.

На городских маршрутах все легальные автобусы оформлены в едином синем цвете, с логотипом московского транспорта. Официальные перевозчики на маршрутах Москва – Московская область указывают в салоне стоимость проезда, список остановок, а также название и адрес компании, имена руководителя и водителя, контактные телефоны.

В официальных компаниях водитель должен давать билет. На межрегиональные и международные маршруты пассажирам рекомендуется брать билеты в кассах официальных автостанций.

