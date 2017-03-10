Жители Ступино могут приобретать билеты до Москвы онлайн

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Жители подмосковного города Ступино теперь могут приобретать билеты на автобусы № 334 до Москвы онлайн через систему "ОднаКасса", сообщает Агентство "Москва".

Удобная навигация на сайте сервиса "ОднаКасса" позволяет выбрать нужную остановку посадки и высадки, а также ознакомиться с актуальным расписанием маршрута. Билет на нужную дату можно приобрести как за две недели до предполагаемой поездки, так и за 10 минут до отправления автобуса. Кроме того, с помощью онлайн-сервиса пассажир может забронировать место в салоне автобуса, что гарантирует ему посадку в транспортное средство и отсутствие очередей.

Оплатить выбранный билет можно с помощью банковской карты. После этого проездной документ будет отправлен на указанную пассажиром электронную почту. За услугу взимается сервисный сбор.