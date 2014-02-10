МЖД временно изменит расписание электричек Горьковского направления

Фото: ИТАР-ТАСС

На втором главном пути железнодорожного перегона между станциями Фрязево и Электросталь Горьковского направления Московской железной дороги с 13 по 21 февраля с 10.00 до 16.00 по рабочим дням будут проходить ремонтные работы, сообщает пресс-служба ведомства.

Из-за предстоящего ремонта путей электропоезда №6616 и №6625, курсирующие в дневное время на участке Москва - Захарово начнут следовать по укороченному маршруту Москва - Ногинск. Три пригородных поезда, которые курсируют по маршруту Москва - Захарово не в часы "пик", будут прибывать в конечный пункт позже установленного расписания от 5 до 15 минут, уточняется в сообщении.

Кроме того, на Белорусском направлении МЖД с 17 по 28 февраля с 9.30 до 15.30 по рабочим дням будут проходить работы по перемонтажу и регулировке контактной сети на перегоне Кунцево-1 - Усово.

В связи с этим на участке Москва - Усово отменят электрички из Москвы в 9.00 и в 14.17, со станции Усово в 10.28 и в 15.27. А на участке Кунцево-1 - Усово отменяются электрички в 11.00 со станции Кунцево-1 и в 14.02 со станции Усово.

Все изменения в расписании размещены на вокзалах и остановочных пунктах МЖД, отмечает пресс-служба Московской железной дороги.