В подмосковных автобусах начали устанавливать турникеты

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В автобусах главного перевозчика Подмосковья ГУП "Мострансавто" началась установка турникетов, сообщил первый заместитель генерального директора предприятия Евгений Пьянковский. До конца ноября в транспортных средствах поставят почти тысячу комплектов оборудования для бесконтактной оплаты проезда. До конца года турникеты появятся в 1900 автобусах.

"Дабы не затруднять и не затягивать посадку пассажиров на остановках, турникеты будут устанавливаться только в автобусах средней, большой и особо большой вместимости с двумя и более дверями для входа и выхода – пояснил Евгений Пьянковский. – Автобусы малой вместимости, а также машины туристического класса на пригородных маршрутах, в которых посадка и высадка пассажиров производится через переднюю дверь, будут оборудованы только валидаторами – терминалами бесконтактного обмена информацией с транспортной картой".

В первую очередь валидаторы и турникеты будут установлены в автобусах:



Одинцовского парка – 167 единиц;

автоколонны 1786 в городе Химки – 206 единиц;

Королевского парка – 56 единиц;

Шатурского парка – 90 единиц;

Долгопрудненского парка – 81 единица;

автоколонны 1376 города Жуковского – 72 единицы;

автоколонны 1793 города Орехова-Зуева – 89 единиц;

Раменского парка – 142 единиц;

автоколонна 1796 города Егорьевска – 62единицы.

Всего до конца 2015 года такое оборудование будет установлено на 5000 линейных автобусов "Мострансавто". При этом валидаторы появятся возле каждой двери для входа и выхода пассажиров, а турникеты – только на входе в 1900 автобусах средней, большой и особо большой вместимости на городских и межмуниципальных маршрутах.

Единая транспортная карта Подмосковья "Стрелка"

В автобусах с турникетом вход осуществляется только через переднюю дверь, а в машинах без турникетов – через любую. На межмуниципальных маршрутах приложить карту к валидатору необходимо будет дважды – при входе, чтобы обозначить остановку входа, и при выходе – для оплаты поездки.

Установка турникетов проходит рамках инвестиционного контракта между Министерством транспорта Московской области, "Мострансавто" и ОАО "УЭК".

Напомним, турникеты в наземном транспорте столицы установлены с 2006 года. Ранее глава "Мосгортранса" Евгений Михайлов заявил, что устройства обеспечивают наилучший контроль за оплатой проезда, а держать в подвижном составе кондукторов неудобно и "коррупционно".

Он также добавил, что проблема задержки на входе в транспорт из-за посадки только в одну дверь ушла из топа проблем столичного транспорта.

Сейчас в городе курсирует единственный трамвайный маршрут №17, где не установлены турникеты, что привело к увеличению безбилетников на 30 процентов. Тем не менее, заново устанавливать валидаторы в трамваях не собираются.