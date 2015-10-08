Суд запретил двум коммерческим перевозчикам работать в Москве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Люблинский районный суд запретил двум коммерческим перевозкам работать в Москве, сообщает пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок". Речь идет о компаниях "МаршрутТрансАвто" и "Трансроуд".

Перевозчики не раз нарушали правила безопасности. В июле во время проверок ГИБДД у "Трансроуд" обнаружили 30 автобусов с неисправностями, при которых запрещено перевозить пассажиров, у "МаршрутТрансАвто" обнаружели 14 таких автобусов. Также во время проверок установили, что транспортные средства обеих компаний не проходили технический осмотр перед выходом на линию.

Летом этого года в обеих компаниях водители не соблюдали режим труда и отдыха, перед выходом на маршрут не проходили аттестацию по безопасности дорожного движения, к тому же неоднократно нарушали ПДД. С начала года столичная Госавтоинспекция оштрафовала водителей "Трансроуда" за превышение скорости более 3,5 тысяч раз, а водителей "МаршрутТрансАвто" за подобное нарушение штрафовали 456 раз. Кроме того, транспорт обоих перевозчиков не раз становился участником ДТП.

Напомним, cтоличные власти планируют полностью завершить реформу наземного пассажирского транспорта в первом полугодии 2016 года. Город будет помогать перевозчикам приобретать новый транспорт, но при этом требовать от них соблюдать график движения, культуру обслуживания и следить за подвижным составом.

Переход на новую схему работы с частными перевозчиками в столице начался этой осенью. Первые частные маршруты, работающие по новой схеме, начали перевозить пассажиров в северо-западном округе.

В микроавтобусах действует единая система оплаты проезда, как в обычном городском транспорте. Впервые пассажиры смогут воспользоваться картами "Единый", "ТАТ", "Тройка" и "90 минут". Все льготы для имеющих их категорий граждан также сохраняются.

Как пояснил Сергей Собянин, цель реформы – сделать бизнес частных перевозчиков прозрачным.