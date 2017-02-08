В Москве на маршрут вышел первый отечественный электробус

Основной этап испытаний отечественного электробуса ЛиАЗ-6274 начался в столице. Экспериментальный транспорт вышел на маршрут М2 между Филями и Китай-городом, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Как пояснил генеральный директор городского перевозчика Евгений Михаилов, тестирование с перевозкой пассажиров продлится шесть месяцев, после чего специалисты Мосгортранса дадут рекомендации по доработке модели.

Маршрут выбрали так, чтобы оценить работоспособность транспортного средства при большой нагрузке. По будням маршрутом пользуются более 16 тысяч человек ежедневно.

Электробус создан на базе низкопольного автобуса ЛиАЗ-5292. Он адаптирован для проезда маломобильных граждан. Внешне электрический транспорт почти не отличается от обычного автобуса. Его можно узнать по нарисованной на борту вилке и надписи "Электробус".

Пассажиры смогут попасть в салон через все двери, у каждой установили валидатор. Всего модель вмещает до 90 человек и оборудована 27 сиденьями. Салон отапливается дополнительным дизельным генератором.

Максимальная скорость электробуса – 80 километров в час. Трижды в день его будут заряжать от сети с напряжением 380 вольт. Подпитка аккумуляторов будет длиться 10-20 минут.

Перед тем, как принять пассажиров, транспорт ездил по городу пустым в течение двух с половиной недель.