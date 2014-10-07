С 2013 года Москва закупила более тысячи новых автобусов и трамваев

Фото: M24.ru

В 2013-2014 годах для Москвы было закуплено 187 новых трамваев, сообщил на пресс-конференции глава ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Кроме того, за тот же период парк городского общественного пополнился 77 троллейбусами и почти 946 автобусами. При этом Михайлов отметил, что 100 автобусов из общего числа – Mercedes, причем 10 из них появятся на улицах города в ближайшие дни.

Глава Мосгортранса напомнил, что в городе идет реконструкция трамвайных путей, всего планируется обновить 53,2 километра. При этом все пути планируется обособить от проезжей части, но кроме перекрестков и тех мест, где отделение невозможно.

Напомним, ранее было объявлено о закупке низкопольных трамваев нового поколения - у них четыре двери и три секции, а также 60 мест для сидения. Вагоны оборудованы системой транспортной навигации ГЛОНАСС и системой пожаротушения, а также климат-контролем.

Кроме того, новый трамвай оснащен поворотной тележкой, которая значительно сокращает шум и нагрузку на полотно.

Как выглядит трамвай нового поколения

В 2014 году столица закупит 70 трамваев нового поколения, а в следующем - 50. Вместо вагонов старого образца в столице появятся комфортные европейские трамваи нового поколения, рассчитанные на 220 человек.

В настоящее время в столице находятся 11 трамваев нового поколения. Они курсируют по маршрутам №6 (метро "Сокол" - Братцево) и №17 "Останкино - Медведково".

Добавим, что в планах Мосгортранса - оснастить весь общественный транспорт Wi-Fi к концу 2105 года. В настоящий момент выйти в Сеть можно на 100 единицах подвижного состава.