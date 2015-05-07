Движение в центре города ограничено из-за велогонки до 15:30

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Движение в центре города ограничили из-за велогонки "Пять колец", которая пройдет по Престижной и Березовой аллеям, а также Фрунзенской набережной до Крымского проезда, сообщили в департаменте транспорта Москвы. Дороги будут перекрыты до 15:30.

В четверг в связи с проведением генеральной репетиции парада Победы также перекроют автомобильное движение от Ходынского Поля по улице Авиаконструктора Микояна и Авиаконструктора Сухого, Ленинградскому проспекту, 1-ой Тверской-Ямской и Тверской улицам, далее от Кремлевской набережной через Боровицкую площадь по улицам Моховая, Воздвиженка и Новый Арбат до пересечения с Садовым кольцом, а также по Садовому кольцу до Триумфальной площади. Ограничения будут действовать с 6.00 и до окончания мероприятий.

А из-за легкоатлетической эстафеты "Люблинское кольцо 2015" будет ограничено движение личного и общественного транспорта с 14.50 до 15.30 по улицам Маршала Кожедуба, Краснодарская (от улицы Марьинский парк до улицы Маршала Кожедуба), Марьинский парк (от улицы Краснодарская до улицы Маршала Кожедуба).

Движение транспорта ограничат 7 мая из-за генеральной репетиции парада

Добавим, 8 мая с 12.00 до 16.30 велогонка "Пять колец" продолжится, поэтому движение ограничат по велотрассе "Крылатское" и Крылатской улице. Также 9 мая с 9.00 до 15.30 будет ограничен проезд по улице Косыгина, Мичуринскому и Университетскому проспектам, Университетской площади.

Пять колец Москвы - ежегодная многодневная шоссейная велогонка, которая проходит в Москве в начале мая. Считается преемницей велогонки по Садовому кольцу, впервые прошедшей в 1920 году.

5 мая состоялся пятикилометровый пролог со стартом и финишем на Театральной площади. 6 мая участники проедут 160 километров по "Воробьевскому кольцу", 7 мая - 165 километров в Лужниках, 8 мая - 163,2 километра в Крылатском, завершится же многодневка 9 мая на Воробьевых горах.

Россию на велогонке представят 15 региональных и континентальных команд, в числе которых "ИТЕРА-Катюша", велосипедный клуб "Русь" и "Русвело". Также в Москву приехали гонщики из Казахстана, Молдавии, Латвии, Украины, Узбекистана, Белоруссии, Сербии, Парагвая и других стран.