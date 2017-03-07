Несколько автобусных маршрутов изменятся 11 марта в связи с футбольным матчем

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Автобусы № 48, 175 и 818 будут курсировать 11 марта по измененным маршрутам в связи с проведением футбольного матча на стадионе ЦСКА, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Изменения будут действовать с 11:30 и до окончания игры.
- № 48 будет курсировать от Живописной улицы до Песчаной площади;
- № 175 – от станции метро "Сокол" до Песчаной площади;
- № 818 будет ходить на участке от станции метро "Динамо" до дворца спорта "Мегаспорт", а также от "Полежаевской" до Песчаной площади.