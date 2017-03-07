Несколько автобусных маршрутов изменятся 11 марта в связи с футбольным матчем

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Автобусы № 48, 175 и 818 будут курсировать 11 марта по измененным маршрутам в связи с проведением футбольного матча на стадионе ЦСКА, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Изменения будут действовать с 11:30 и до окончания игры.