Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 марта 2017, 14:15

Транспорт

Несколько автобусных маршрутов изменятся 11 марта в связи с футбольным матчем

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Автобусы № 48, 175 и 818 будут курсировать 11 марта по измененным маршрутам в связи с проведением футбольного матча на стадионе ЦСКА, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Изменения будут действовать с 11:30 и до окончания игры.

  • № 48 будет курсировать от Живописной улицы до Песчаной площади;

  • № 175 – от станции метро "Сокол" до Песчаной площади;

  • № 818 будет ходить на участке от станции метро "Динамо" до дворца спорта "Мегаспорт", а также от "Полежаевской" до Песчаной площади.

наземный транспорт автобусы изменение маршрута

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика