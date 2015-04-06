Более 40 тысяч человек бесплатно проехали в автобусах в Вербное воскресенье

Фото: M24.ru

Более 40 тысяч человек воспользовались бесплатными автобусами в Вербное воскресенье. Традиционно в этот день поминают усопших, москвичи, в основном, ездили на кладбища, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Всего на линиях было задействовано около 700 автобусов. Помимо бесплатных автобусов было увеличено количество машин на действующих популярных маршрутах. Всего в Вербное воскресенье наземным транспортом воспользовались более 110 тысяч человек.

Вербное воскресенье посвятили дню жизни Христа, когда он въехал в Иерусалим, сидя верхом на ослице. Ему навстречу вышел весь город, а дорогу устилали пальмовыми веточками. В России их заменили на вербу, так как она расцветает первой.

Ранее сообщалось, что 5, 12 и 19 апреля москвичи смогут бесплатно добраться до 17 кладбищ. М24.ru приводит список бесплатных автобусов, на которых 5, 12 и 19 апреля 2015 года можно добраться до московских кладбищ.

До Николо-Архангельского кладбища можно доехать:

от метро Выхино на автобусе маршрута №Э1 с промежуточными остановками: "Автокомбинат № 40" (Перовское кладбище), "Юбилейный проспект", "Метро "Новокосино" и на автобусе маршрута №Э2 с теми же промежуточными остановками;

от метро Щелковская на автобусе маршрута №Э3. По трассе этого маршрута также будет следовать автобусы №760;

от метро Новокосино на автобусе маршрута №Э5.

До Домодедовского кладбища можно добраться:

от метро Домодедово на автобусе маршрута №Э1, при этом по той же трассе будут следовать автобусы маршрутов №№ 510, 510э с отменой всех промежуточных остановок;

от остановки "Автомагистраль" на автобусе маршрута №Э2.

До Щербинского кладбища от метро Южная вы доберетесь на автобусах маршрута № Э1 и № 819 с остановками: "1-й Дорожный проезд", "Типография", "Варшавское шоссе", "Метро "Улица Академика Янгеля", "Метро "Аннино", "Техавтоцентр "Варшавский", "Варшавское шоссе – МКАД"; обратно: "Варшавское шоссе – МКАД", "Техавтоцентр "Варшавский", "Метро "Улица Академика Янгеля", "Метро "Пражская", "Метро "Южная";

С остальными маршрутами можно ознакомиться здесь.