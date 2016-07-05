Троллейбусы на Садовом кольце временно заменят автобусами

Фото: m24.ru

На Садовом кольце организуют временные автобусные маршруты, сообщает mos.ru. Автобусы будут работать вместо троллейбусов с 7 июля по 20 августа – пока переустанавливают силовые опоры и контактные сети троллейбусных линий.

На время реконструкции по маршрутам троллейбусов №№ 3, 10, 39, 47, 79, "Бк", "Бч" будут ходить автобусы №№ Т3, Т10, Т39, Т47, Т79, "Бк", "Бч". График движения остается без изменений.

Переустановка проводится в связи с работами по обустройству городских магистралей и пешеходных зон в рамках программы "Моя улица". После окончания работ троллейбусы вернутся на свои маршруты.

Троллейбусные линии на Садовом кольце переустановят на нескольких участках: от МИДа до Нового Арбата, от Нового Арбата до Большой Никитской, от Большой Никитской до Триумфальной площади, от Триумфальной площади до Долгоруковской улицы.

Кроме того, в настоящее время здесь снимают асфальтобетонное покрытие проезжей части и переносят воздушно-кабельные линии в подземную канализацию.