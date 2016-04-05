Подмосковные автобусы украсят детскими рисунками

Фото: m24.ru

В подмосковных автобусах появятся лучшие детские рисунки с конкурса "Автобус будущего", сообщает Агентство "Москва".

"Сам конкурс пройдет в апреле, в нем смогут принять участие дети и внуки сотрудников. Лучшие рисунки будут нанесены на автобусы предприятия и их увидят наши пассажиры", – сообщили в пресс-службе Мострансавто.

В честь 90-летия Мострансавто сотрудники предприятия, ветераны и партнеры получат подарочные издания. Также планируется снять фильм о компании, который будут транслировать на внутренних мероприятиях, на выставках и, возможно, его покажут на одном из центральных телеканалов.

Идея украшать общественный транспорт разными рисунками уже стала традицией. Поезда столичного метрополитена оформляли рисунками великих путешественников, цветами российского флага, также именные поезда запускали в честь Года кино, ко Дню космонавтики и так далее.

Кроме того уличные художники разукрашивали столичные троллейбусы, а автобусы расписывали под хохлому и гжель.