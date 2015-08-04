На севере города восстановят трамвайные пути

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Москомэкспертиза согласовала проект восстановления трамвайных путей в районе Коптево, сообщает пресс-служба ведомства.

Работы начнутся на пересечении улицы Зои и Александра Космодемьянских и Клары Цеткин, далее трасса проходит по улицы Клары Цеткин и заканчивается на пересечении с Новопетровской улицей. При этом все наземные пешеходные переходы через трамвайные пути сохранят.

Во время работ будет восстановлено верхнее покрытие возле остановочных площадок. В зоне примыкания трамвайных путей к проезжей части обновят асфальтобетонное покрытие, также в порядок приведут газоны рядом с путями. Трасса при этом меняться не будет.

В Москомэкспертизе уточнили, что продолжительность строительства составит немногим более месяца.

Ранее сообщалось, что на нескольких улицах в Сокольниках также восстановят трамвайные пути. Работы планируют завершить за год.

Начало участка расположено на пересечении улиц Стромынка и Бабаевская, далее трасса проходит по улице Бабаевская, поворачивает на улицу Матросская Тишина и проходит до входа в трамвайное депо имени Русакова.

На этой линии демонтируют существующие трамвайные пути, а затем уложат новые. Положение путей останется без изменений по старой трассе, а все наземные пешеходные переходы через трамвайные пути сохранятся.

Напомним, власти планируют убрать с проезжей части все трамвайные пути. По словам главы "Мосгортранса" Евгения Михайлова, сейчас действует первая трехлетняя программа по обособлению трамвайных путей и регламент проведения такой работы зависит от конкретного места.